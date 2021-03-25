Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що звільняти медиків за відмову вакцинуватися проти коронавірусу не будуть. Він наголосив, що в Україні щеплення є добровільними.

Очільник МОЗ назвав абсурдом ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають щеплюватися. До теми Чи звільняти медиків, які не хочуть вакцинуватись: думки в партії "слуг" розділились Максим Степанов “Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація”. Міністр очікує, що кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли все більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії. Пропозиція звільнення лікарів, які проти вакцинації Народний депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін заявив у фейсбук , що медиків,які відмовляються вакцинуватись, слід звільняти, а їхні зарплати після звільнення слід віддати лікарям, які погодилися на щеплення.

фейсбук Водночас глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі 24 каналу наголосив, що це лише позиція депутата, партія подібних офіційних повідомлень не робила.