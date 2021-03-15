Рубан пояснив, які "мутації" коронавірусу циркулюють в Україні

В Україні з високою ймовірністю циркулюють мутовані версії коронавірусу SARS-CoV-2, зокрема, "британський", "бразильський" та "африканський" штами. Лише "британську" версію підтвердили офіційно.

Рубан спростував інформацію про "українську" мутацію коронавірусу

Попередньо у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в країні виявили новий "український" штам коронавірусу, з посиланням на начальника ГУ Держпродспоживслужби Олега Рубана. Втім, чиновник назвав це дезінформацією.

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Олег Рубан заявив, що в Івано-Франківській області виявлено новий, британський штам коронавірусу. Цей штам підтвердив Інститут інфекційних захворювань.

Я можу сказати 100%, що в Україні циркулюють всі штами, які циркулюють у всіх країнах – це нормальне явище для пандемії. Якщо його не виявили – це виключно через відсутність лабораторної бази щодо проведення секвенації,

– сказав начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Так, за його словами, в Україні 100% циркулюють південноафриканський, бразильський, британський штам коронавірусу.

4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію "британського" штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Мутацію виявили у 2 хворих із Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров'я.

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Що відомо про мутації COVID-19

На початку грудня 2020 року у Британії виявили новий штам COVID-19 – N501Y. Але насправді перші зразки були відібрані ще у вересні.

Згодом штам почав поширюватись, його зафіксували в низці країн Європи та в США.

Що відомо про мутації коронавірусу / Інфографіка 24 каналу