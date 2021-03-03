SARS-CoV-2 може проникати і розмножуватися усередині клітин серцевого м'яза. Це призводить до загибелі клітин і порушує роботу серця.

Суть дослідження

Попередньо вчені вже знали, що коронавірус може викликати серцеву недостатність або пошкодження серця у в цілому здорових людей, що викликало тривогу у кардіологів. дослідник Корі Дж. Лавін, доктор медичних наук.

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Навіть у деяких спортсменів після зараження COVID-19, пізніше з'явилися рубці в серці,

– сказав старший автор Корі Дж. Лавін, доктор медичних наук.

Лавін разом з командою використовували стовбурові клітини для створення тканини, яка моделює скорочення серцевої тканини людини.

Вивчаючи ці моделі серцевої тканини, вони визначили, що вірусна інфекція не тільки вбиває клітини серцевого м'яза, а й руйнує одиниці м'язових волокон, відповідальні за скорочення серцевого м'яза.

Вчені також довели, що загибель клітин і втрата волокон серцевого м'яза можуть відбуватися навіть при відсутності запалення.

Запалення може бути другим ударом в порівнянні з пошкодженням, викликаним вірусом, але власне запалення не є вихідною причиною пошкодження серця,

– сказав Лавін.

Досі вчені не бачили подібного впливу вірусів на серце

SARS-CoV-2 унікальний за впливом на серце, особливо на імунні клітини, які реагують на інфекцію. При COVID-19 в імунній відповіді домінують імунні клітини, що називаються макрофагами, моноцитами і дендритними клітинами. Для більшості інших вірусів, що вражають серце, діють Т-клітини і В-клітини імунної системи.

COVID-19 викликає іншу імунну відповідь в серці в порівнянні з іншими вірусами, і ми поки не знаємо, що це означає. Але імунні клітини, які ми бачимо у хворих COVID-19, пов'язані з хронічним захворюванням,

– резюмував Лавін.