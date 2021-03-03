Рубці від вірусу: вчені показали, як COVID-19 пошкоджує серце
SARS-CoV-2 може проникати і розмножуватися усередині клітин серцевого м'яза. Це призводить до загибелі клітин і порушує роботу серця.
Джерело:MedicalxPress
Суть дослідження
Попередньо вчені вже знали, що коронавірус може викликати серцеву недостатність або пошкодження серця у в цілому здорових людей, що викликало тривогу у кардіологів. дослідник Корі Дж. Лавін, доктор медичних наук.
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Навіть у деяких спортсменів після зараження COVID-19, пізніше з'явилися рубці в серці,
– сказав старший автор Корі Дж. Лавін, доктор медичних наук.
Лавін разом з командою використовували стовбурові клітини для створення тканини, яка моделює скорочення серцевої тканини людини.
Вчені також довели, що загибель клітин і втрата волокон серцевого м'яза можуть відбуватися навіть при відсутності запалення.
Запалення може бути другим ударом в порівнянні з пошкодженням, викликаним вірусом, але власне запалення не є вихідною причиною пошкодження серця,
– сказав Лавін.
Досі вчені не бачили подібного впливу вірусів на серце
SARS-CoV-2 унікальний за впливом на серце, особливо на імунні клітини, які реагують на інфекцію. При COVID-19 в імунній відповіді домінують імунні клітини, що називаються макрофагами, моноцитами і дендритними клітинами. Для більшості інших вірусів, що вражають серце, діють Т-клітини і В-клітини імунної системи.
COVID-19 викликає іншу імунну відповідь в серці в порівнянні з іншими вірусами, і ми поки не знаємо, що це означає. Але імунні клітини, які ми бачимо у хворих COVID-19, пов'язані з хронічним захворюванням,
– резюмував Лавін.
Чому вчені не можуть однозначно встановити вплив коронавірусу на серце?Є складність вивчення серцевої тканини у пацієнтів з COVID-19. Дослідники змогли підтвердити свої висновки, вивчивши тканини 4 пацієнтів з COVID-19, у яких було пошкодження серця, пов'язане з інфекцією, але необхідні додаткові дослідження.
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