Руді люди легше переживають біль: чому так відбувається

Існує теорія про те, що рудоволосі люди мають вищий больовий поріг, аніж інші. Нове дослідження показало, що їхня терпимість до болю може залежати від кольору волосся.

Чому руді люди можуть легше переживати біль, вивчали дослідники з Массачусетської лікарні. Вони проводили досліди на рудих мишах.

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Колір волосся, за дослідженням експертів, може впливати на больовий поріг. На терпимість до болю впливають спеціальні клітини – меланоцити.

Що таке меланоцити? Ці клітини відповідають за утворення різноманітної пігментації організму – меланоцити впливають на пігментацію шкіру та колір волосся. Різні білкові рецептори у меланоцитах впливають на те, який колір волосся та шкіри буде у людини чи тварини. Рудоволосі мають дещо інші рецептори – вони відрізняються від усіх інших за структурою. Якщо частина рецепторів працює неправильно – пігментація буде знижуватись.

Вчені перевіряли рудих мишей, щоб визначити, чи дійсно пігментація впливає на рівень болю. Виявилося, що миші показали більшу терпимість до болю, аніж інші піддослідні.

Для дослідження вчені вивчали рудих мишей / Фото earthkind

Дослідження показало, що є зв’язок між рецептором меланоцитів (меланокортином) та спеціальним гормоном POMC – проопіомеланокортином. Якщо рецептор меланокортину не функціонує, то організм миші генерував менше РОМС – через це знижується чутливість до болю.

Експеримент показав, що різні больові пороги залежать від пігментації. Розуміння механізму дії гормонів дозволяє розуміти межі болю для різних пацієнтів – це дуже допоможе медикам,

– зазначив провідний автор дослідження Девід Е. Фішер.

У рудоволосих менша чутливість до болю / Фото Shutterstock

За словами дослідника, поглиблене розуміння природного притуплення болю може допомогти вченим виявити нові шляхи подолання больових відчуттів у людей.