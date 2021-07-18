Препарати використають для введення другої дози людям, які вже отримали перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca.

До теми В Україні значно знизилась добова захворюваність на COVID-19

Ці вакцини розподілять в регіони й будуть використані як друга доза тим, хто вже отримав перше щеплення від COVID-19 цим препаратом,

– йдеться у повідомлення МОЗ.

Препарати вже на центральному складі.

До слова, Євросоюз виділяє Україні майже 700 тисяч доз вакцин проти COVID-19. Відомо, що 500 тисяч доз вакцин мали надійти з Данії й 100 тисяч 800 доз з Румунії.

Які вакцини використали в Україні від початку вакцинальної кампанії:

Джерело: МОЗ

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 831 212,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 958 858,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 361 206,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Зауважимо, що від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 638 941 людину. 2 638 939 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 422 536 людей. Загалом в країні провели 4 061 475 COVID-щеплень.