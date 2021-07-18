Румунія надала Україні близько 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Україна отримала від Румунії близько 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Їх нам надали за підтримки Механізму цивільного захисту ЄС.

Препарати використають для введення другої дози людям, які вже отримали перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca.

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Ці вакцини розподілять в регіони й будуть використані як друга доза тим, хто вже отримав перше щеплення від COVID-19 цим препаратом,

– йдеться у повідомлення МОЗ.

Препарати вже на центральному складі.

До слова, Євросоюз виділяє Україні майже 700 тисяч доз вакцин проти COVID-19. Відомо, що 500 тисяч доз вакцин мали надійти з Данії й 100 тисяч 800 доз з Румунії.

Які вакцини використали в Україні від початку вакцинальної кампанії:

Джерело: МОЗ

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 831 212,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 958 858,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 361 206,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Зауважимо, що від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 638 941 людину. 2 638 939 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 422 536 людей. Загалом в країні провели 4 061 475 COVID-щеплень.