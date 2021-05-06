Прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу заявив на пресконференції, що 6 травня затверджено проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також підготувати деталі для надання 100 тисяч доз препарату проти коронавірусу Україні.

Читайте також Коронавірус викликає інсульт у молодих, здорових людей

На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 000 доз вакцини Україні,

– заявив прем’єр Румунії.

Прем’єр додав, що також на фінальній стадії рішення про продаж до Молдови 200 000 доз вакцини в місяць.

До слова, днями раніше, 24 квітня, Україна отримала від глобальної ініціативи COVAX 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва, 16 квітня наша країна також отримала від COVAX 117 тис. доз вакцини розробки Pfizer.

Вакцинація в Україні: дані станом на 6 травня

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 24 494 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 783 812 людей, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводили 169 мобільні бригади з імунізації та 1 147 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 519 165 людей.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу