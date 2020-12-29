Румунія надасть Молдові 200 тисяч доз вакцини від COVID-19. Також країна направить своїх фахівців для допомоги молдавським лікарям.

Вакцину Румунія передасть найближчим часом. Про це домовилися глави обох держав 29 грудня на зустрічі в Кишиневі, повідомляє NewsMaker.

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Кінець холодним відносинам

На пресконференції президентка Молдови Майа Санду заявила, що після довгих років холодних відносин, які існували на вищому рівні, країни повертаються до відкритої братньої співпраці.

Зі свого боку президент Румунії Клаус Йоханніс висловив сподівання, що усі політичні сили Молдови визнають необхідність проведення реформ у державі.

Про що ще домовилися президенти

Румунія надасть незалежним ЗМІ Молдови фінансову допомогу у розмірі 250 тисяч євро.

Держави співпрацюватимуть у галузях правосуддя, освіти й боротьби з корупцією.

Яка ситуація з коронавірусом у Молдові та Румунії

Від початку пандемії в Румунії зафіксували 618 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них 543 тисячі людей подолали недугу, померли – 15 334 особи.

У Молдові загалом вірусом інфікувалися 142 тисячі людей. 128 тисяч з них – одужали, 2 909 осіб – померли.

Зверніть увагу! Експрезидент Молдови Ігор Додон заявив, що він буде вакцинуватися від коронавірусу виключно російським препаратом "Спутником V". Європейським "аналогам" політик не довіряє.