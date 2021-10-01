Спершу керівник лікарні заявив про 9 загиблих. Пізніше міністр внутрішніх справ Лючан Боде заявив, що мовиться про 7 загиблих людей, а перше повідомлення про жертви було "помилкою".
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Що відомо про пожежу
Вогонь спалахнув у відділенні інтенсивної терапії, де лікуються хворі на COVID-19.
Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії повідомила, що всіх пацієнтів евакуювали з лікарні. До середини ранку пожежу погасили. Відомо, що деяких пацієнтів евакуйовували через вікна.
Загалом у лікарні перебували 113 пацієнтів, 10 з яких – пацієнти відділення реанімації.
У заяві міністерства охорони здоров'я кажуть, що більш детальну інформацію повідомлять на пресконференції пізніше.
Пожежа у лікарні в Румунії: дивіться відео
Попередні пожежі в лікарнях Румунії
- У Румунії за останній рік відбулося ще 2 смертельних пожежі у лікарнях. Це викликало стурбованість щодо застарілої лікарняної інфраструктури в країні.
- У листопаді 2020 року 10 людей загинули через пожежу, що спалахнула у відділенні інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 в місті Пятра-Нямц.
- Інша пожежа сталася в січні 2021 – тоді загорілась палата в лікарні в Бухаресті, загинули щонайменше 5 осіб.