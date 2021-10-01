У Румунії сталася пожежа у COVID-відділенні лікарні: є загиблі

У п'ятницю вранці, 1 жовтня, в інфекційній лікарні в румунському портовому місті Констанца сталася пожежа. Загинули, за різними повідомленнями, від 7 до 9 осіб.

Спершу керівник лікарні заявив про 9 загиблих. Пізніше міністр внутрішніх справ Лючан Боде заявив, що мовиться про 7 загиблих людей, а перше повідомлення про жертви було "помилкою".

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Що відомо про пожежу

Вогонь спалахнув у відділенні інтенсивної терапії, де лікуються хворі на COVID-19.

Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії повідомила, що всіх пацієнтів евакуювали з лікарні. До середини ранку пожежу погасили. Відомо, що деяких пацієнтів евакуйовували через вікна.

Причина пожежі – невідома. Розслідування встановить, чи справа у технічних несправностях, чи винен людський фактор.

Загалом у лікарні перебували 113 пацієнтів, 10 з яких – пацієнти відділення реанімації.

У заяві міністерства охорони здоров'я кажуть, що більш детальну інформацію повідомлять ​​на пресконференції пізніше.

Пожежа у лікарні в Румунії: дивіться відео

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