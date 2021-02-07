У румунському місті Сучава померли шеститижневе немовля після обряду хрещення. Прокуратура почала розслідування щодо священника.

Священника звинувачують у ненавмисному вбивстві

Трагічний інцидент стався в церкві св. Костянтина і Олени в румунському місті Сучава. Малюк напився води, і у нього сталася зупинка серця.

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Зазначається, що медики негайно госпіталізували малюка, однак врятувати його не вдалося. Прокуратура почала розслідування щодо священника, який проводив обряд.

Немовля занурювали у воду обличчям догори

Видання зазначає, що священник із церкви тричі занурював дитину у воду, тримаючи її на спині, обличчям догори. Прокуратура звинувачує священника у ненавмисному вбивстві.

Зауважимо, що фахівці з теології переконують, що під час хрещення дітей занурюють у воду обличчям донизу.



Люди закликають змінити обряд / Фото: Getty Images

Громадськість обурена

Після інциденту у соціальних мережах з'явилася петиція із закликом змінити обряд хрещення, зокрема, прибрати занурення в воду з обряду. Ініціативу вже підписали 60 тисяч людей.

Консервативний архієпископ Томісський Феодосій (Петреску) заявив, що не буде змінювати обряд хрещення.

"Ритуал взагалі не змінюється. Ці канони віри діють понад 1000 років. Тому ми не змінимося. Нас не залякають", – заявив ієрарх.