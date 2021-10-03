Рятували майже 2 тижні: у Харкові COVID-19 забрав життя ще однієї породіллі
3 жовтня 2021 , 11:05Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
У Харкові від коронавірусу померла 27-річна породілля. Новонароджений малюк вижив і перебуває під наглядом медиків.
Жінку рятували у відділенні Харківської обласної клінічної лікарні. На лікування майбутня мама надійшла ще 18 вересня.
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На 33-у тижні вагітності їй, зважаючи на зараження коронавірусом, зробили кесарів розтин.
Врятувати жінку не вдалося. Вона пішла з життя 1 жовтня.
Дитина недоношена, але жива, під наглядом медиків,
– мовиться у повідомленні.
Перша смерть породіллі у Харкові
- Ще одна молода мама померла у Харкові 29 вересня.
- ЗМІ повідомили, що вона лікувала у Харківській обласній клінічній лікарні у відділенні для пацієнтів з COVID-19.
- Незадовго до трагедії їй зробили кесарів розтин.
- COVID-19 фактично "спалив" легені молодої мами. Останні дні життя вона була під'єднана до апарату штучної вентиляції. Причиною смерті стала зупинка серця.
- Малюка відправили у спеціальний бокс для новонароджених.
- Волонтерка розповіла, що гроші, які збирали на лікування породіллі, підуть на підтримку та лікування її дитини.
- Деталей про самопочуття малюка наразі не розкривають.