Рятували майже 2 тижні: у Харкові COVID-19 забрав життя ще однієї породіллі

У Харкові від коронавірусу померла 27-річна породілля. Новонароджений малюк вижив і перебуває під наглядом медиків.

Жінку рятували у відділенні Харківської обласної клінічної лікарні. На лікування майбутня мама надійшла ще 18 вересня.

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На 33-у тижні вагітності їй, зважаючи на зараження коронавірусом, зробили кесарів розтин.

Врятувати жінку не вдалося. Вона пішла з життя 1 жовтня.

Дитина недоношена, але жива, під наглядом медиків,

– мовиться у повідомленні.

Перша смерть породіллі у Харкові