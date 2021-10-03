Рятували майже 2 тижні: у Харкові COVID-19 забрав життя ще однієї породіллі

3 жовтня 2021 , 11:05
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Джерело:

Укрінформ

У Харкові від коронавірусу померла 27-річна породілля. Новонароджений малюк вижив і перебуває під наглядом медиків.

Жінку рятували у відділенні Харківської обласної клінічної лікарні. На лікування майбутня мама надійшла ще 18 вересня.

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На 33-у тижні вагітності їй, зважаючи на зараження коронавірусом, зробили кесарів розтин. 

Врятувати жінку не вдалося. Вона пішла з життя 1 жовтня. 

Дитина недоношена, але жива, під наглядом медиків,
– мовиться у повідомленні.

Перша смерть породіллі у Харкові

  • Ще одна молода мама померла у Харкові 29 вересня.
  • ЗМІ повідомили, що вона лікувала у Харківській обласній клінічній лікарні у відділенні для пацієнтів з COVID-19.
  • Незадовго до трагедії їй зробили кесарів розтин.
  • COVID-19 фактично "спалив" легені молодої мами. Останні дні життя вона була під'єднана до апарату штучної вентиляції. Причиною смерті стала зупинка серця. 
  • Малюка відправили у спеціальний бокс для новонароджених.
  • Волонтерка розповіла, що гроші, які збирали на лікування породіллі, підуть на підтримку та лікування її дитини.
  • Деталей про самопочуття малюка наразі не розкривають.
Автор: Мар'яна Бекало