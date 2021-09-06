Клінічні випробування завершені
Дані для оцінки відомства надасть компанія виробник Pfizer/Biontech. Зокрема, попередні результати клінічних випробувань бустерної вакцинації.
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Деталі дослідження
- Участь в клінічних дослідженнях ефективності бустерної дози взяли участь близько 300 дорослих людей зі здоровою імунною системою.
- Імунізацію третьою дозою їм проводили через 6 місяців після другого щеплення.
- Введення третьої дози вакцини начебто сформувало у 5 разів вищий рівень антитіл в організмі серед людей 18 – 55 років.
Результати оцінки слід очікувати впродовж наступних декількох тижнів, якщо не буде потрібно додаткова інформація, і будуть доведені до відома EMA,
– йдеться в повідомленні регулятора.
Вакцинацію бустерною дозою уже проводять
- Уряд Ізраїлю першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.
- Ввели вакцинацію трьома дозами також Франція, Німеччина, США, Велика Британія та багато країн Близького Сходу.
- Крім того, про ефективність бустерної дози вакцин заявили й інші виробники: Sinovac, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
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