Клінічні випробування завершені

Дані для оцінки відомства надасть компанія виробник Pfizer/Biontech. Зокрема, попередні результати клінічних випробувань бустерної вакцинації.

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Деталі дослідження

Участь в клінічних дослідженнях ефективності бустерної дози взяли участь близько 300 дорослих людей зі здоровою імунною системою.

Імунізацію третьою дозою їм проводили через 6 місяців після другого щеплення.

Введення третьої дози вакцини начебто сформувало у 5 разів вищий рівень антитіл в організмі серед людей 18 – 55 років.

Результати оцінки слід очікувати впродовж наступних декількох тижнів, якщо не буде потрібно додаткова інформація, і будуть доведені до відома EMA,

– йдеться в повідомленні регулятора.

Зверніть увагу! Всесвітня організація з охорони здоров'я змінила свою позицію щодо щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу – тепер її рекомендують вводити вразливим групам населення. Попри те, що раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус закликав багатші країни ввести мораторій на вакцинацію трьома дозами, аби вакцин вистачило для більшої кількості населення, особливо в бідніших країнах, де вакциновано малий відсоток людей.

Вакцинацію бустерною дозою уже проводять

Уряд Ізраїлю першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.

Ввели вакцинацію трьома дозами також Франція, Німеччина, США, Велика Британія та багато країн Близького Сходу.

Крім того, про ефективність бустерної дози вакцин заявили й інші виробники: Sinovac, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

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