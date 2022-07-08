Вчені з Університету Флориди виявили, що садівництвом, якщо займатися ним двічі на тиждень, знижують стрес, тривогу та депресію. При цьому ніхто з учасниць дослідження раніше не займався садівництвом.

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Минулі дослідження показали, що садівництво допомагає покращити психічне здоров'я людей з існуючими захворюваннями чи проблемами. Наше дослідження показує, що здорові люди також можуть поліпшити психічне самопочуття завдяки садівництву,

– зазначили автори дослідження.

Садівництво покращує психічний стан

У дослідженні брали участь 32 здорові жінки віком від 26 до 49 років. Половина учасниць займалася садівництвом, інша половина – малюванням.

"І садівництво, і художня діяльність включають навчання, планування, творчість і фізичні рухи, і обидва ці напрями використовуються в терапевтичних цілях у медичних закладах. Це робить їх краще поєднуються з наукового погляду, ніж, наприклад, садівництво та боулінг чи садівництво та читання", – пояснили вчені.

На заняттях з садівництва жінки навчилися порівнювати та сіяти насіння, пересаджувати різні види рослин, збирати врожай та коштувати на смак їстівні рослини. Ті, хто брав участь у мистецьких заняттях, вивчали виготовлення паперу, гравюри, малювання та колаж.

Після закінчення експерименту учасниці оцінили своє психічне здоров'я: рівень тривоги, наявності депресії, стресу і в цілому настрій. Дослідники виявили, що обидві групи повідомляли про покращення ментального здоров'я, при цьому садівники мали менший рівень тривоги, ніж художники.

Чому садівництво покращує психічне здоров'я

Ідея використання садівництва для покращення здоров'я, яка називається терапевтичним садівництвом, існує давно – з 19 століття. Але чому робота з рослинами змушує нас почуватися краще? Відповідь можна знайти у важливій ролі рослин в еволюції людини та розвитку цивілізації, пояснюють автори дослідження. Нас приваблюють рослини та робота з ними, тому що ми залежимо від них у харчуванні, даху над головою та інших засобів нашого виживання.