До журналістів потрапив "чорновий" проєкт закону про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу, який наразі розробляє австрійський уряд. Зобов'язання має поширюватися на всіх, хто живе в Австрії, – лише за кількома винятками.
До слова Понад 11 мільйонів українців вже двічі щепились проти COVID-19
Мають бути винятки для тих, кому не можна зробити щеплення без загрози життю чи здоров'ю, і принаймні частково для вагітних жінок та неповнолітніх до 12сроків.
Покарання за відмову щепитись
Покарання загрожує тим, хто відмовляє у двох офіційних повістках на вакцинацію. Зокрема, згідно з документом:
- мінімальний штраф за відмову від щеплення становитиме 3,6 тисячі євро;
- або 4 місяці позбавлення волі.
Натомість штраф на суму в 7,2 тисячі євро буде загрожувати тим, хто проігнорує два повідомлення про необхідність зробити щеплення.
Деталі
За даними видання, законопроєкт уряду мають представити 6 грудня 2021 року. Документ повинен отримати схвалення обох палат парламенту Австрії.
Вакцинація в Австрії
- Австрія стала першою країною в Євросоюзі, яка зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх.
- З середини листопада 2021 року країна запровадила жорсткий локдаун для тих, хто не вакцинувався від коронавірусу.
- Нещодавно Європу накрили акції протесту через нові карантинні обмеження та заклик до масової вакцинації від COVID-19. Зокрема, вони пройшли в Австрії, Нідерландах та Італії – на вулиці вийшли тисячі протестувальників.