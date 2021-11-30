До журналістів потрапив "чорновий" проєкт закону про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу, який наразі розробляє австрійський уряд. Зобов'язання має поширюватися на всіх, хто живе в Австрії, – лише за кількома винятками.

До слова Понад 11 мільйонів українців вже двічі щепились проти COVID-19

Мають бути винятки для тих, кому не можна зробити щеплення без загрози життю чи здоров'ю, і принаймні частково для вагітних жінок та неповнолітніх до 12сроків.

Покарання за відмову щепитись

Покарання загрожує тим, хто відмовляє у двох офіційних повістках на вакцинацію. Зокрема, згідно з документом:

мінімальний штраф за відмову від щеплення становитиме 3,6 тисячі євро;

або 4 місяці позбавлення волі.

Натомість штраф на суму в 7,2 тисячі євро буде загрожувати тим, хто проігнорує два повідомлення про необхідність зробити щеплення.

Довідка. Обов'язкова вакцинація від коронавірусу буде поширюватися на всіх, хто проживає в Австрії з лютого 2022 року.

Деталі

За даними видання, законопроєкт уряду мають представити 6 грудня 2021 року. Документ повинен отримати схвалення обох палат парламенту Австрії.

Вакцинація в Австрії