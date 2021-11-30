Саджатимуть у в'язницю: в Австрії хочуть посилити відповідальність за відмову від щеплення

Влада Австрії розробляє новий закон про відповідальність за відмову від вакцинації проти коронавірусу. Покарання передбачає штрафи та навіть в'язницю.

До журналістів потрапив "чорновий" проєкт закону про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу, який наразі розробляє австрійський уряд. Зобов'язання має поширюватися на всіх, хто живе в Австрії, – лише за кількома винятками.

До слова Понад 11 мільйонів українців вже двічі щепились проти COVID-19

Мають бути винятки для тих, кому не можна зробити щеплення без загрози життю чи здоров'ю, і принаймні частково для вагітних жінок та неповнолітніх до 12сроків.

Покарання за відмову щепитись

Покарання загрожує тим, хто відмовляє у двох офіційних повістках на вакцинацію. Зокрема, згідно з документом:

мінімальний штраф за відмову від щеплення становитиме 3,6 тисячі євро;

або 4 місяці позбавлення волі.

Натомість штраф на суму в 7,2 тисячі євро буде загрожувати тим, хто проігнорує два повідомлення про необхідність зробити щеплення.

Деталі

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу буде поширюватися на всіх, хто проживає в Австрії з лютого 2022 року.

За даними видання, законопроєкт уряду мають представити 6 грудня 2021 року. Документ повинен отримати схвалення обох палат парламенту Австрії.

Вакцинація в Австрії