Чи справді сало настільки корисне

Сало – це оброблений жир, найчастіше зі спини тварини. Свиняче сало – це одне з традиційних страв в Україні. Для консервації сало солять, а іноді також коптять і витримують в темному і холодному місці.

Часто стверджують, що сало – це неоціненне джерело корисних речовин і воно допоможе позбутися від шкідливого холестерину, захистити від проблем з серцем, судинами та печінкою. Але в жодній міжнародній рекомендації сало не зустрічається, як корисний продукт.

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Калорійність та сала

У столовій ложці сала (це приблизно 15 грамів) міститься близько третини всіх калорій, які можна витратити в день на жири та додані цукри у вашому раціоні. А ще в цій же столовій ложці сала міститься 14,5 міліграма холестерину.

Вітаміни в салі

Джерело: FDC (Міністерство сільського господарства США)

Часто в інтернеті можна прочитати, що сало – відмінне джерело вітамінів A, E і D. Але в салі їх майже немає. В 100 грамах сала міститься всього 0,6 міліграма вітаміну Е, а в день людині потрібно 15 міліграмів. Виходить, щоб отримати денну норму вітаміну Е, вам треба з'їсти 2,5 кілограма сала.

Ще пишуть, що сало містить арахідонову кислоту, необхідну для роботи клітин нервової та імунної систем. Це так, але наш організм синтезує її самостійно. Тому їсти сало тільки через це необов'язково.

Скільки можна їсти сала

Сало належать до насичених жирів – до тих, у яких кожен атом вуглецю оточений максимальним числом атомів водню. Науковці радять дотримуватися дієти, в якій на насичені жири припадає 5-6% від загальної кількості калорій. Тому, якщо ви споживаєте в день близько 2000 ккал, то, щоб дотриматися норми, ви можете з'їсти максимум 12 грамів сала: 2-3 скибочки.

За останніми дослідженнями, насичені жири лише трохи збільшують ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Тобто не такі небезпечні, як про них говорили раніше. Але не можна сказати, що вони корисні й тим більше, захищають від хвороб серця і судин.

Якщо ви любите сало, не відмовляйте собі в задоволенні, але не забувайте про фрукти, овочі, бобові та інші компоненти здорового харчування.