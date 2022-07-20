Самогубство за допомогою харчової добавки

Нітрит натрію – це біла сіль, яка зазвичай використовується для сушіння м'яса та риби. Але в останні роки його також використовують як отруту для самогубців.

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Про отруєння нітритом натрію донедавна не було інформації. Однак за останні кілька років кількість випадків зростає експоненціально. Схоже, ця тенденція зумовлена ​​онлайн-форумами, де докладно описують, як застосувати нітрит натрію для самогубства.

Amazon став ключовим ринком для збуту цієї речовини, це призвело до судових позовів від сімей загиблих (нітрит натрію більше не відображається в перших результатах пошуку на сайті.) Інші онлайн-ринки, включаючи Etsy та eBay, заборонили продаж цієї речовини.

Симптоми отруєння нітритом натрію

Отруєння нітритом натрію важко ідентифікувати, і смерть може здаватися природною, якщо не провести дослідження. Вживання нітриту натрію викликає метгемоглобінемію – захворювання крові, при якому до клітин надходить занадто мало кисню, що може швидко призвести до гіпоксії, а іноді й до смерті.

У багатьох пацієнтів частота серцевих скорочень перевищує 100 ударів на хвилину, а шкіра синювато-фіолетова. Інші симптоми включають низький рівень кисню та шоколадно-коричневу кров. Антидотом є швидке застосування метиленового синього.

Що робити

У травні минулого року Інститут безпечної медицини Канади рекомендував усім відділенням невідкладної допомоги мати під рукою метиленовий синій для лікування пацієнтів з отруєнням нітритом натрію. Оскільки харчова промисловість використовує нітрит натрію в законних цілях, запобігання отруєнь шляхом обмеження доступу до речовини може бути складним завданням.

Однак деякі лікарі стверджують, що законодавці можуть втрутитися, щоб заблокувати купівлю нітриту натрію в Інтернеті.