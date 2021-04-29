Рак – друга за важливістю причина смерті в усьому світі. Фактори його ризику інтенсивно вивчають. Однак про вплив психосоціальних чинників на його розвиток відомо мало.

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Чому виникає рак

Раніше вчені пов'язували самотність і соціальну ізоляцію з такими факторами ризику розвитку раку, як ожиріння і куріння. Рак частіше розвивається у людей, на яких діють такі фактори, як стрес, депресія і брак соціальної підтримки. Життя без партнера пов'язана з діагностуванням раку на пізніх стадіях.

У новій науковій роботі фінські вчені фокусувалися на зв'язку ризику раку з соціальною ізоляцією (об'єктивним недоліком соціальних контактів з іншими людьми) і самотністю (суб'єктивним відчуттям). Дослідження було розпочато в 1980-х роках, в ньому брали участь 2570 жителів Фінляндії середнього віку. За їхнім здоров'ям вчені спостерігали до теперішнього часу.

Самотність підвищує ризик раку

За час спостереження рак розвинувся приблизно у 25% учасників дослідження, а 11% померли від онкологічних патологій.

Самотність було пов'язано зі збільшенням ризику розвитку раку приблизно на 10%.

Цей зв'язок зберігався, незалежно від соціального стану, способу життя, хвороб серця.

Смертність від раку була вищою у людей, які на початку дослідження не були одружені, були вдівцями або розведеними.

Поінформованість про вплив самотності на здоров'я стає дедалі більше. Тому важливо вивчити його в деталях, включаючи механізми, які відповідальні за його патологічний вплив. Це дозволить краще справлятися зі шкідливими ефектами самотності, а також знайти мішені для профілактичних втручань,

– зазначили науковці.