Самотність погіршує здоров'я у чоловіків: цікаве дослідження

Самотність, часті розлучення чи розставання з партнерами підвищують рівні маркерів запалення в організмі. Цікаво, що стосується це лише чоловіків.

До такого висновку прийшли дослідники з Данії, а саме з Університету Копенгагена. Вони аналізували дані Копенгагенського біобанку старіння та середнього віку.

Актуально Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

У цьому біобанку була ​​інформація щодо 4 835 учасників у віці від 48 до 62 років. Дані про послідовні розставання з партнерами, включаючи 83 випадки смерті, були надані для 4 612 людей (3 170 чоловіків та 1 442 жінки) за період з 1986 по 2011 рік.

Кількість років, прожитих на самоті після розриву відносин, класифікувалися на 3 групи: до одного року (референтна група, оскільки такий період поширений і вважається нормальним), 2 – 6 років та 7 і більше років.

Також вчені отримали інформацію про вік учасників, рівень їхньої освіти, ранні психотравми, вагу, прийом ліків, які впливають на запалення в організмі, захворювання й оцінку особистісних якостей.

Статистика розлучень:

В учасників дослідження брали зразки крові для вимірювання рівня маркерів запалення – інтерлейкіну 6 та С-реактивного білка.

Вчені з'ясували, що близько половини учасників пережили розрив відносин і приблизно стільки ж людей прожили на самоті понад рік (54% жінок та 49% чоловіків).

Близько половини пережили вищезгадані психотравмувальні події в дитинстві.

50% жінок та майже дві третини чоловіків мали проблеми із зайвою вагою чи ожирінням.

Результати дослідження

Серед чоловіків найвищий рівень маркерів запалення в організмі виявили у тих, хто пережив найбільшу кількість розлучень зі статевими партнерами. Цей рівень був на 17% вищим, ніж у контрольній групі. Те саме стосується чоловіків, які пробули 7 і більше років на самоті: рівень маркерів запалення у них був на 12% вищий, ніж у тих, хто такого досвіду не мав. Найвищі рівні обох маркерів запалення спостерігалися у чоловіків з вищою освітою, які провели 2 – 6 і понад 7 років на самоті.

Тим часом серед жінок подібних кореляцій не виявили.

У чому може бути причина

Вчені вважають, що це пов'язано з різною реакцією на розлучення – чоловіки схильні екстерналізувати свою поведінку після розриву, тобто покладати відповідальність за нього на зовнішній світ (обставини, партнерку). Тому вони можуть випивати з горя, що несе в собі ризики для здоров'я.

Жінки зазвичай звинувачують себе, що виявляється у депресивних симптомах. А депресія та алкоголізм по-різному впливають на рівень запалення в організмі. Але експерти не виключають, що даних щодо жіночої статі просто не вистачило, адже учасниць було значно менше.