Досліди на тваринах зазвичай проводять для оцінки безпеки різних препаратів. Але нині й такі випробування в основному вважають марними, оскільки близько 95% протестованих на тваринах ліків не підходять для людей. Раніше Міністерство сільського господарства США оголосило, що деякі дослідження на ссавцях поступово припинять до 2025 року.

Вченим з Китаю вдалося створити модель чоловічої вагітності на лабораторних щурах Льюїса. Поки що їхня робота не пройшла рецензування та опублікована на сайті препринтів.

Експеримент складався з чотирьох етапів:

самців щурів піддали кастрації, видалили яєчка, праву вентральну передміхурову залозу і насінні бульбашки, а потім попарно з'єднали з самками, щоб дати чоловікам аналогічне жіноче мікросередовище шляхом кровообігу; потім самцям трансплантували матку; у матки самців перенесли ембріони на стадії бластоцисти. Також частину ембріонів підсаджували в матки самок; самцям проводили кесарів розтин.



Схема з'єднання самки та самця / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu

Після того, як самці давали потомство, їх розділяли з самками. Всього в дослідженні брали участь 46 пар і 842 ембріони (562 перенесли в жіночі парабіонти, 280 – в чоловічі).



4 етапи експерименту / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu

Результати експерименту:

Більшість ембріонів загинули ще до народження: плоди мали іншу форму і колір, а також атрофію або набряк плаценти.

169 (30,07%) ембріонів нормально розвинулися в рідних матках жіночих парабіонтів, а ось в пересаджених матках самців лише 27 (9,64%). Всього 10 таких дитинчат досягнули зрілого віку і не мали ніяких проблем зі здоров'ям. Вчені кажуть, що самці щурів, які народжували, також "почувались нормально".

В цілому експеримент виявився успішним лише на 3,68%.

Ми зробили висновок, що нормальний розвиток ембріонів у самців ссавців залежить від механізму, який пов'язаний саме з впливом крові вагітних самок. Щоб перевірити наше припущення, 90 ембріонів на стадії бластоцисти трансплантували тільки в пересаджені матки чоловічих парабіонтів: за підсумком ми не виявили у них нормальні ембріони, що розвиваються,

– підсумували дослідники.

Реакція світової спільноти

Проти експерименту виступили багато журналістів та науковців. Організація із захисту прав тварин PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) також обурена цим дослідженням.

Після того як самців кастрували й насильно пов'язали їх з самкою, розрізали й імплантували матку, в них поміщали ембріони – все заради того, щоб побачити, чи зможуть вони успішно провести потомство. Такі експерименти продиктовані виключно цікавістю і ніяк не впливають на наші знання про репродуктивну систему людини,

– заявила старша радниця з наукової політики PETA Емілі Макайвор.