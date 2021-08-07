Головний санітарний лікар зазначив, що ВООЗ не підтримала проведення ще одного уколу від коронавірусу. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
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Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо, вони очікуються у кінці серпня. Це результати ефективності бустерної дози. Зараз я б сфокусувався на отриманні базового курсу – 2 дози,
– сказав медик.
Ігор Кузін також відповів на запитання, чи буде колись в Україні вакцина від компанії Johnson & Johnson, яка є однодозовою.
Однодозова вакцина Johnson & Johnson
"Сподіваємося, що колись буде. На жаль, компанія Johnson & Johnson виробляє вакцини у невеликій кількості в світовому масштабі – вона покриває потреби лише декількох країн", – додав головний санлікар.
Тому зараз немає підписаних контрактів і перемовини навіть попередні по представленню певної ціни – у процесі,
– підсумував він.
До теми Україна отримає ще 17 мільйонів доз Pfizer, – головний санлікар Кузін
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли – 2 258 532 осіб;
- одужали – 2 190 686 пацієнтів;
- померли – 53 085 громадян.