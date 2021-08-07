Чекаємо результатів дослідження, – санлікар Кузін про введення третьої дози вакцини в Україні

Ігор Кузін заявив, що МОЗ чекає результатів дослідження стосовно третьої дози вакцини проти COVID-19. За його словами, наразі є рекомендації зосередитися на двох щепленнях.

Головний санітарний лікар зазначив, що ВООЗ не підтримала проведення ще одного уколу від коронавірусу. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо, вони очікуються у кінці серпня. Це результати ефективності бустерної дози. Зараз я б сфокусувався на отриманні базового курсу – 2 дози,

– сказав медик.

Ігор Кузін також відповів на запитання, чи буде колись в Україні вакцина від компанії Johnson & Johnson, яка є однодозовою.

Однодозова вакцина Johnson & Johnson

"Сподіваємося, що колись буде. На жаль, компанія Johnson & Johnson виробляє вакцини у невеликій кількості в світовому масштабі – вона покриває потреби лише декількох країн", – додав головний санлікар.

Тому зараз немає підписаних контрактів і перемовини навіть попередні по представленню певної ціни – у процесі,

– підсумував він.

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Ситуація з коронавірусом в Україні