Попри позитивні результати першої й другої фаз випробувань, кандидат на вакцину не піде на третю й останню фазу. 12 мільярд доз препарату повинні були вийти до кінця 2021 року, але у компанії не хочуть виходити на ринок "занадто пізно".
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Що відомо про препарат, який вже не вийде на ринок
- Згідно з повідомленням Sanofi, початкові результати випробувань показали, що антитіла проти хвороби виробились у 91 – 100% учасників через два тижні після другої ін'єкції.
- Побічних ефектів не спостерігалося, а переносимість щеплення аналогічна вакцинам від компаній Pfizer-BioNTech і Moderna.
"Громадськості не потрібна нова вакцина проти коронавірусу": заява компанії
Попри такі високі результати, у компанії вважають, що світу "не потрібна ще одна вакцина проти коронавірусу". Пріоритет – наступна пандемія.
Необхідність полягає не в створенні нових вакцин проти COVID-19, а в тому, щоб озброїти Францію і Європу арсеналом вакцин-месенджерів ARN для наступної пандемії, для нових патологій. Громадській охороні здоров'я не потрібна ще одна вакцина проти COVID-19,
– заявив віцепрезидент компанії по вакцинах Томас Аркой.
Sanofi вже запустила нові випробування вакцини проти сезонного грипу і має намір почати клінічні випробування в наступному році.