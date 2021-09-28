Sanofi припинила розробку COVID-вакцини попри успішні випробування: що трапилось

Французький фармацевтичний гігант Sanofi заявив, що зупиняє розробку вакцини проти коронавірусу на основі мРНК. У компанії вирішили зосередитись на створенні нового препарату.

Попри позитивні результати першої й другої фаз випробувань, кандидат на вакцину не піде на третю й останню фазу. 12 мільярд доз препарату повинні були вийти до кінця 2021 року, але у компанії не хочуть виходити на ринок "занадто пізно".

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Що відомо про препарат, який вже не вийде на ринок

Згідно з повідомленням Sanofi, початкові результати випробувань показали, що антитіла проти хвороби виробились у 91 – 100% учасників через два тижні після другої ін'єкції.

Побічних ефектів не спостерігалося, а переносимість щеплення аналогічна вакцинам від компаній Pfizer-BioNTech і Moderna.

"Громадськості не потрібна нова вакцина проти коронавірусу": заява компанії

Попри такі високі результати, у компанії вважають, що світу "не потрібна ще одна вакцина проти коронавірусу". Пріоритет – наступна пандемія.

Необхідність полягає не в створенні нових вакцин проти COVID-19, а в тому, щоб озброїти Францію і Європу арсеналом вакцин-месенджерів ARN для наступної пандемії, для нових патологій. Громадській охороні здоров'я не потрібна ще одна вакцина проти COVID-19,

– заявив віцепрезидент компанії по вакцинах Томас Аркой.

Sanofi вже запустила нові випробування вакцини проти сезонного грипу і має намір почати клінічні випробування в наступному році.

Результати третього етапу випробувань іншої вакцини, розробленої британською GlaxoSmithKline, очікуються до кінця 2021 року. Розробники комбінують антиген, розроблений у Sanofi, який стимулює вироблення бактерицидних антитіл, з ад'ювантною технологією GSK – речовиною, яка підсилює імунну відповідь після вакцини.