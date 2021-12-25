У Санти є імунітет

У цьому запевнила керівниця технічної групи підрозділу з надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове. Святкове відеозвернення розмістили у твітері.

Увага Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати

Керкхове також додала, що ВООЗ дізналася від лідерів низки країн про послаблення карантинних заходів для різдвяного чарівника, щоб він міг потрапити до повітряного простору.

Тому дітям немає про що перейматися – казковий чарівник доставить подарунки дітям, тому що захищений від коронавірусу

Можу вам сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет від цього вірусу. Ми з ним переговорили коротко. Справи у пана Клауса йдуть добре, і він якраз зараз дуже зайнятий,

– зазначила вона.

Що варто пам'ятати діткам

Представниця організації також нагадала дітям про необхідність дотримання фізичної дистанції.

​Цікаво Я намагався відповісти емоціями незрячій дитині, – щемливе інтерв'ю зі Святим Миколаєм

Вона також закликала слухатися батьків та опікунів, лягти рано спати напередодні Різдва, щоб Санта під час своєї подорожі світом доставив усім подарунки.

Нагадаємо! Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала людей ск асувати деякі зі своїх планів на новорічні свята, щоб захистити здоров'я населення, оскільки новий штам коронавірусу Омікрон стрімко поширюється по всьому світу.

Як світ протидіє штаму Омікрон