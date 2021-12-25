Санта Клаус має імунітет проти коронавірусу, – заява ВООЗ

Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу, отже він традиційно доставить подарунки дітям по всьому світу.

У Санти є імунітет

У цьому запевнила керівниця технічної групи підрозділу з надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове. Святкове відеозвернення розмістили у твітері.

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Керкхове також додала, що ВООЗ дізналася від лідерів низки країн про послаблення карантинних заходів для різдвяного чарівника, щоб він міг потрапити до повітряного простору.

Тому дітям немає про що перейматися – казковий чарівник доставить подарунки дітям, тому що захищений від коронавірусу

Можу вам сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет від цього вірусу. Ми з ним переговорили коротко. Справи у пана Клауса йдуть добре, і він якраз зараз дуже зайнятий,

– зазначила вона.

Що варто пам'ятати діткам

Представниця організації також нагадала дітям про необхідність дотримання фізичної дистанції.

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Вона також закликала слухатися батьків та опікунів, лягти рано спати напередодні Різдва, щоб Санта під час своєї подорожі світом доставив усім подарунки.

Як світ протидіє штаму Омікрон

Багато країн намагалися зупинити поширення цього варіанту, зокрема ввели обмеження на подорожі.

Ізраїльські експерти з пандемії за підтримки прем'єр-міністра Нафталі Беннетта рекомендували додатково щеплюватися четвертою бустерною вакциною людей старше 60 років та працівникам охорони здоров'я.

Президент США Джо Байден заявив, що він не планує "блокувати країну".

У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду потрібно "зарезервувати можливість" введення нових обмежувальних правил в Англії, оскільки кількість випадків Омікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження.

Нова Зеландія відклала поетапне відкриття кордонів для міжнародних подорожей принаймні до кінця лютого.

Першою країною, яка через Омікрон ввела максимально суворий локдаун (зокрема й для вакцинованих) стали Нідерланди.