У телеграмі МОЗ заявили, що сайт не працює з технічних причин. Там пообіцяли виправити недоліки до обіду 29 квітня.

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Ви завжди можете звернутися до контакт-центру МОЗ за єдиним безоплатним номером 0-800-60-20-19. Детальніше з питань вакцинації – до сайту Комунікативного центру МОЗ,

– наголосили у телеграмі відомства.

У разі переходу на сайт МОЗ з'являється помилка 523.



Сайт Міністерства охорони здоров'я не працює / Скриншот