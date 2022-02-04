Чому виникає себорейний дерматит

Точна причина, через яку виникає себорейний дерматит, невідома. Захворювання може розвиватися або через грибок, або через неправильну роботу імунної системи.

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Є фактори ризику розвитку себорейного дерматиту:

неврологічні та психічні захворювання, такі як хвороба Паркінсона та депресія;

ослаблена імунна система – наприклад, у людей з ВІЛ або СНІДом, алкогольним панкреатитом та деякими видами раку;

відновлення після різних станів, таких як серцевий напад;

прийом деяких ліків.

Себорейний дерматит частіше виникає у немовлят та у людей віком 30 – 60 років. У чоловіків він з'являється найчастіше, ніж у жінок. Хоча існують теорії, що їжа може впливати на себорейний дерматит, але науковці не знайшли цьому підтвердження.

Симптоми себорейного дерматиту

лупа на шкірі голови, у волоссі, бровах, бороді або вусах;

кірочки на шкірі голови, обличчі, бічних сторонах носа, бровах, вухах, повіках, грудях, під пахвами, у пахвинній ділянці або під грудьми;

почервоніння на шкірі;

свербіж.

Для діагностики лікар огляне голову пацієнта. Він може призначити біопсію, щоб виключити схожі захворювання, такі як псоріаз, екзема, лишай та розацеа.

Лікування себорейного дерматиту