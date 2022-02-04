Себорейний дерматит: симптоми, лікування та профілактика

Себорейний дерматит - це стан, при якому на шкірі з'являються лущення, почервоніння та лупа. Себорейний дерматит вражає ділянки тіла із сальними залозами, такі як голова, обличчя, бічні боки носа, брови, вуха, повіки та груди.

Чому виникає себорейний дерматит

Точна причина, через яку виникає себорейний дерматит, невідома. Захворювання може розвиватися або через грибок, або через неправильну роботу імунної системи.

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Є фактори ризику розвитку себорейного дерматиту:

неврологічні та психічні захворювання, такі як хвороба Паркінсона та депресія;

ослаблена імунна система – наприклад, у людей з ВІЛ або СНІДом, алкогольним панкреатитом та деякими видами раку;

відновлення після різних станів, таких як серцевий напад;

прийом деяких ліків.

Себорейний дерматит частіше виникає у немовлят та у людей віком 30 – 60 років. У чоловіків він з'являється найчастіше, ніж у жінок. Хоча існують теорії, що їжа може впливати на себорейний дерматит, але науковці не знайшли цьому підтвердження.

Симптоми себорейного дерматиту

лупа на шкірі голови, у волоссі, бровах, бороді або вусах;

кірочки на шкірі голови, обличчі, бічних сторонах носа, бровах, вухах, повіках, грудях, під пахвами, у пахвинній ділянці або під грудьми;

почервоніння на шкірі;

свербіж.

Для діагностики лікар огляне голову пацієнта. Він може призначити біопсію, щоб виключити схожі захворювання, такі як псоріаз, екзема, лишай та розацеа.

Лікування себорейного дерматиту