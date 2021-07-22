Збільшення тривалості життя

Спостережень за людьми старше 65 років тривали роками. Науковці прагнули з'ясувати, показники яких жирних кислот можуть бути інформативними "вісниками смертності".

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У ході дослідження проаналізували дані про рівень жирних кислот у крові у 2 240 людей у ​​віці старше 65 років. За ними спостерігали в середньому 11 років.

Так, аналіз показав, що користь приносять 4 типи жирних кислот, зокрема і Омега-3. Якщо її додати в раціон, це може збільшити тривалість життя в середньому на 4,7 року.

Довідка. Омега-3 – поліненасичені жирні кислоти. Їхнім головним джерелом вважається жирна риба – лосось, сардини, анчоуси, оселедець.

Вчені також зазначили, що навіть невеликі зміни в звичному харчуванні можуть принести користь. Вони запевнили, що "це принесе набагато потужніший ефект, ніж нам здається, і почати ніколи не пізно".

Профілактика захворювань

Нещодавно, великий мета-аналіз раніше проведених досліджень показав, що певна жирна кислота із сімейства Омега-3 надає найбільший ефект для профілактики серцево-судинних захворювань.

Тим часом загальний дефіцит Омега-3 на третину збільшує ризик ранньої смерті.

Американська асоціація серця рекомендує їсти жирну рибу, таку як лосось, анчоуси чи сардини двічі на тиждень. Все через користь для здоров'я Омега-3 кислот.

Інші висновки

Примітно, що в "корисному" списку також виявилися 2 насичені жирні кислоти, які традиційно пов'язували з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Ці результати ще раз підтверджують, що не всі насичені жирні кислоти обов'язково шкідливі,

– прокоментував співавтор роботи Алейс Сала-Віла.

Тепер дослідники спробують проаналізувати ті самі показники у подібних групах населення, але європейського походження, щоб з'ясувати, чи можна застосовувати отримані результати і за межами США

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