Новий шлях покращення пам'яті

Результати експерименту дозволяють зрозуміти, які саме ділянки мозку слід стимулювати, щоб поліпшити функцію пам'яті в літньому віці.

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Відкритий механізм отримав назву нейронної диференціації. Деякі групи нейронів спеціалізуються на обличчях, інші – на предметах, наприклад.

З віком цей механізм втрачає специфічність, тобто ті нейрони, які активувалися у відповідь на певні об'єкти, тепер реагують і на інші категорії. Іншими словами, пам'ять починає працювати гірше, оскільки спогади все важче викликати.

Суть експерименту

Дослідники з Північно-Східного університету і Медичної школи Гарварда підключили до апарату фМРТ і показали їм серії картинок зі словами.

Потім, 10 хвилин по тому, їм показали ще одну пачку карток і попросили визначити, які з них нові, а які вони вже бачили.

Результати

Порівнявши результати виконання тесту та активність мозку довгожителів з аналогічними показниками групи учасників 25 років, вчені виявили, що під час перегляду зображень з різних категорій нейрони старших людей поводяться, так само як і у молодих, особливо в веретеноподібній звивині і парагіпокампальній звивині.

Супер-долгожителі зберігають такий же високий рівень нейронної диференціації або селективності, що і молоді люди,

– сказала Кацумі.

За даними вчених, мозок довгожителів дозволяє їм створювати чіткі уявлення про різні категорії візуальної інформації, так що вони можуть точно пригадати об'єкти.