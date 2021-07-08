Секрет довгожителів: експеримент показав нову ділянку в мозку, яка відповідає за пам'ять

Вчені порівняли активність мозку довгожителів під час вивчення нової інформації з мозком молодих людей, які виконували такі ж завдання та виявили в зоровій корі головного мозку механізм, який певною мірою пояснює хорошу пам'ять тих, хто дожив до 110 років.

Новий шлях покращення пам'яті

Результати експерименту дозволяють зрозуміти, які саме ділянки мозку слід стимулювати, щоб поліпшити функцію пам'яті в літньому віці.

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Відкритий механізм отримав назву нейронної диференціації. Деякі групи нейронів спеціалізуються на обличчях, інші – на предметах, наприклад.

З віком цей механізм втрачає специфічність, тобто ті нейрони, які активувалися у відповідь на певні об'єкти, тепер реагують і на інші категорії. Іншими словами, пам'ять починає працювати гірше, оскільки спогади все важче викликати.

Суть експерименту

Дослідники з Північно-Східного університету і Медичної школи Гарварда підключили до апарату фМРТ і показали їм серії картинок зі словами.

Потім, 10 хвилин по тому, їм показали ще одну пачку карток і попросили визначити, які з них нові, а які вони вже бачили.

Результати

Порівнявши результати виконання тесту та активність мозку довгожителів з аналогічними показниками групи учасників 25 років, вчені виявили, що під час перегляду зображень з різних категорій нейрони старших людей поводяться, так само як і у молодих, особливо в веретеноподібній звивині і парагіпокампальній звивині.

Супер-долгожителі зберігають такий же високий рівень нейронної диференціації або селективності, що і молоді люди,

– сказала Кацумі.

За даними вчених, мозок довгожителів дозволяє їм створювати чіткі уявлення про різні категорії візуальної інформації, так що вони можуть точно пригадати об'єкти.