Секрет вічної молодості: як спорт змінює хімічний склад мозку

Вчені виявили, що у мозку людей, які ведуть активний спосіб життя, виробляється більше білків, які зміцнюють зв'язок між нейронами. Тим самим, сповільнюючи старіння і не тільки.

Дивовижно, але ефект зберігається навіть при вираженій деменції та інших нейродегенеративних захворюваннях, сповільнюючи їхнє прогресування.

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Нова користь спорту

Існують різні механізми, які пояснювали користь спорту проти старіння, однак тепер з'явилися і нові. Так, вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско вперше показали, що регуляція синаптичних білків пов'язана з фізичною активністю. Вона сприяє покращенню когнітивних результатів.

Щоб прийти до цього висновку, вони проаналізували понад 400 знімків головного мозку померлих людей похилого віку. Вони вже знали про рівень їхньої фізичної активності за останні роки і досліджували її вплив на стан мозку.

Неочікувані результати

Виявилося, що у мозку людей, які займались спортом протягом останніх років життя, містилося більше білків, які посилювали синаптичні зв'язки – вони забезпечували передачу інформації між нейронами.

Особливості цього механізму

Підвищена кількість цих білків асоціюється з ефективнішою когнітивною функцією наприкінці життя людини.

По-перше, його захисну дію виявили ​​навіть у людей, чий мозок був пронизаний токсичними білковими бляшками (вони пов'язані з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними захворюваннями).

Вчені вважають, що синаптична цілісність, ймовірно, послаблювала зв'язок між бета-амілоїдом і тау білком, уповільнюючи прогресування хвороби.

По-друге, захисний ефект поширювався не тільки на гіпокамп – центр пам'яті, – але й на інші області головного мозку.

Можливо, фізична активність має глобальний підтримуючий ефект, зберігаючи і стимулюючи здорову функцію білків, які полегшують синаптичні зв'язки по всьому мозку,

– заявив співавтор роботи Вільям Хонер.

Важливий висновок: отримані результати вчергове підтверджують, що активний спосіб життя у будь-якому віці, особливо для літніх людей з підвищеним ризиком нейродегенерації, є кориснішим, ніж вважалось раніше.