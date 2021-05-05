Попередні дослідження вже показали, що з молодості у довгожителів зазвичай є ознаки екстраординарного здоров'я. У новому дослідженні вчені порівняли групу з 81 довгожителів (старше 105 років) і супердовгожителів (старше 110 років) зі здоровими людьми у віці близько 70 років, що живуть в тих же регіонах.

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Результати нового аналізу

Вчені виявили у довгожителів 5 генетичних змін, пов'язаних з генами STK17A і COA1.

Довідка: STK17A бере участь в процесах відновлення пошкоджених ДНК. З віком механізм відновлення ДНК стає все менш ефективним. Накопичуються пошкодження ДНК відповідальні за деякі симптоми старіння.

Ген COA1, своєю чергою, відіграє роль в комунікації між ядром клітини і мітохондрії.

Минулі дослідження показали, що відновлення ДНК – один з механізмів, що забезпечують збільшений термін життя у різних видів,

– пояснила старший автор дослідження Крістіна Джуліані.

Крім того, вчені виявили, що супердовгожителі проявляють несподівано низький рівень соматичних генетичних мутацій, які ми зазвичай накопичуємо, коли старіємо.

Чому ці унікальні люди змогли уникнути експоненціального зростання вікових захворювань, які зазвичай супроводжують цим мутацій – досі неясно.