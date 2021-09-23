Сексуальне насильство підвищує ризик інсульту і деменції у жінок

У жінок, які пережили сексуальне насилля, підвищується ризик інсульту, деменції й когнітивних порушень. Про це свідчить дослідження вчених зі США.

Дослідники просканували мозок 145 жінок середнього віку, які не мають серцево-судинних захворювань. Дві третини волонтерок пережили травмувальний досвід – у 23% це було сексуальне насильство.

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У цих жінок зафіксували гіперінтенсивну білу речовину. На знімках МРТ вони виглядають як невеликі світлі плями. Показник свідчить про захворювання дрібних судин, пов'язаних з ймовірністю пошкодження мозку.

Підвищення інтенсивності білої речовини може бути спровоковано:

діабетом,

курінням,

гіпертонією,

віком.

Але дослідники виключили ці чинники.

Попередні дослідження вже встановили, що жінки, які пережили сексуальне насильство, втричі частіше за інших страждають від депресії й удвічі – від тривожності й безсоння. Відомо, що це може привести до захворювань серцево-судинної системи.

Згідно з даними ВООЗ,(це приблизно 736 мільйонів). Натомість кожна четверта дівчина у віці 15 – 24 років зазнавала насильства від свого партнера.