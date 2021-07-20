Якщо ви відчуваєте занепокоєння з приводу того, що як виглядає ваше тіло зараз – є 7 дієвих способів, як боротися з тривожністю та хвилюванням щодо цього. Існує навіть певне поняття – "образ тіла".

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Образ тіла

Можливість знову "виходити в люди" може посилити вашу невпевненість у тому, наскільки "нормальним" є ваш зовнішній вигляд. Насамперед взаємодія з людьми, які сприймають і цінують ваше тіло таким, яке воно є, може допомогти вам почуватися впевненіше.

Що таке образ тіла? Це думки, почуття та сприйняття людиною естетики або сексуальної привабливості власного тіла. Це також прийняття й любов до вашого тіла, незалежно від того, як воно виглядає.

Психологиня з Університету Огайо Трейсі Тілка вивчала образ тіла понад 20 років. Вона дослідила, як пандемія COVID-19 може впливати на здоров'я та самопочуття різними способами. Зокрема, під час локдауну люди почали більше переїдати.

Цікаво! В опитуванні серед 3000 дорослих людей у ​​США 61% зазнали небажаних змін ваги з моменту початку пандемії. Не дивно, що люди можуть відчувати тривогу з приводу того, що інші думають про їхній зовнішній вигляд.

Як побороти тривожність щодо власного зовнішнього вигляду

На щастя, існують здорові способи боротися з тривогою в організмі та культивування позитивного ставлення до власного тіла під час виходу з пандемії.

1. Зосередьтеся на тому, що ви цінуєте у своєму тілі

Замість того, щоби зосередитись на тому, що змінилося або що вам не подобається, зосередьтеся на тому, що ваше тіло робить для вас.

"Це для кожного різне. Наприклад, мої руки дозволяють обіймати своїх собак, ноги дозволяють виводити їх на прогулянки, шлунок дозволяє перетравлювати їжу, тому в мене є енергія" – пояснила психологиня.

2. Співпереживайте собі

Важливо бути добрим до себе і свого тіла, якщо ваша зовнішність змінилася. Ставтесь до себе так, як і до коханої людини, яка переживає важку ситуацію.

3. Займіться медитацією чи йогою

Знайдіть способи прислухатися до власного тіла та впорядкувати думки. Важливо, щоби ви займались цим із задоволенням. Це може бути його чи медитація. Це допоможе зосередитись на тому, як вам подобається тренуватись, а не на тому, як ви виглядаєте під час вправ.

Помедитуйте або займіться йогою / Фото Brooklyn Yoga Club

4. Прислухайтесь до організму

Щодня "запитуйте" у свого організму – що йому зараз потрібно. Можливо, вам потрібно поспати чи піти на прогулянку. Може, вам хочеться відпочити чи зайнятись доглядом за собою.

5. Більше часу бувайте на природі

Перебувати на свіжому повітрі не тільки корисно для здоров'я. А й, наприклад, піші прогулянки можуть допомогти вам менше зосереджуватися на своєму зовнішньому вигляді, а більше на тому, як функціонує ваше тіло.

6. Не порівнюйте себе ні з ким

Люди зазвичай порівнюють себе з іншими – у соцмережах, на вулиці, на пляжі. Однак через це ви починаєте негативно ставитись до свого тіла.

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7. Не захоплюйтесь дієтами

Дослідження показують, що дієти не працюють. Натомість зосередьтеся на тому, коли саме і скільки ви хочете з'їсти насправді, щоби легко почуватись.

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