Тварина напала на чоловіка на території його обійстя. Захворювання підтвердили результати лабораторного дослідження.

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Щоб перешкодити розповсюдженню хвороби у Більшівцях ввели карантин. Також затвердили план заходів, щоб ліквідувати сказ. Спеціалісти служби ветеринарної медицини на території села оглядають тварин на у кожному подвір'ї. Крім того, розпочали вакцинацію.

Як запобігти зараженню сказом

  • Потрібно щороку вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу.
  • Якщо з’являються ознаки захворювання – повідомити службу ветеринарної медицини.
  • Ще один варіант – одразу піти до ветеринара.