Тварина напала на чоловіка на території його обійстя. Захворювання підтвердили результати лабораторного дослідження.
До теми Собак з України не пустять в США: чому й скільки це триватиме
Щоб перешкодити розповсюдженню хвороби у Більшівцях ввели карантин. Також затвердили план заходів, щоб ліквідувати сказ. Спеціалісти служби ветеринарної медицини на території села оглядають тварин на у кожному подвір'ї. Крім того, розпочали вакцинацію.
Як запобігти зараженню сказом
- Потрібно щороку вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу.
- Якщо з’являються ознаки захворювання – повідомити службу ветеринарної медицини.
- Ще один варіант – одразу піти до ветеринара.