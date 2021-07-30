Тварина напала на чоловіка на території його обійстя. Захворювання підтвердили результати лабораторного дослідження.

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Щоб перешкодити розповсюдженню хвороби у Більшівцях ввели карантин. Також затвердили план заходів, щоб ліквідувати сказ. Спеціалісти служби ветеринарної медицини на території села оглядають тварин на у кожному подвір'ї. Крім того, розпочали вакцинацію.

Зверніть увагу! Якщо домашні тварини контактували з дикими, то необхідно повідомити про це ветеринарів, щоб провести профілактичні заходи. Це допоможе запобігти хворобам домашніх улюбленців.

Як запобігти зараженню сказом