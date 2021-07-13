Що таке сепсис та як він передається

Сепсис – це небезпечний для життя медичний стан. Він вимагає невідкладної медичної допомоги.

Так, без своєчасного лікування сепсис може швидко привести до пошкодження тканин, органної недостатності та смерті.

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Що таке сепсис і чому він виникає

Сепсис – що це? Сепсис – це крайня реакція організму на інфекцію. Він виникає тоді, коли вже перенесена інфекція запускає ланцюгову реакцію у всьому організмі.

Так, до сепсису може призвести будь-який тип інфекції. Інфекції, які призводять до сепсису, найчастіше починаються в легенях, сечовивідних шляхах, на шкірі або у шлунково-кишковому тракті.

Як передається сепсис?

Неможливо передати сепсис іншим людям. Але деякі інфекції, які можуть призвести до сепсису, передаються між людей. Більшість випадків сепсису викликають бактеріальні інфекції, але також він може виникнути й внаслідок інших інфекцій, в тому числі вірусних (до прикладу COVID-19 або грип, які передаються повітряно-крапельним шляхом).

Симптоми сепсису

У пацієнта з сепсисом може бути один або кілька з наступних ознак або симптомів:

Висока частота серцевих скорочень або низький кров'яний тиск,

Плутанина або дезорієнтація,

Сильний біль або дискомфорт,

Лихоманка, тремтіння або відчуття сильного холоду,

Плутане дихання,

Липка або спітніла шкіра.

На сепсис може захворіти будь-яка людина. Але найбільшому ризику піддаються люди віком від 65 років та немовлята до 1 року, люди зі слабким імунітетом й хронічними хворобами (діабетом, раком і хворобами легенів та нирок), а також люди, що пережили сепсис.

Які і при інших захворюваннях, які вимагають інтенсивної медичної допомоги, у деяких пацієнтів є довгострокові наслідки. Ці проблеми можуть не виникати впродовж кількох тижнів після завершення лікування, але згодом можуть виникнути такі наслідки:

Безсоння, труднощі з засинанням або безсоння,

Кошмари, яскраві галюцинації, панічні атаки,

Відключення м'язових і суглобових болів,

Зниження розумової (когнітивної) функції,

Втрата самооцінки й впевненості в собі,

Порушення функції органів (ниркова недостатність, проблеми з легенями тощо),

Втрата кистей, рук, ніг або стоп (ампутація кінцівки).

Реабілітація після сепсису

Переважно сепсис лікують антибіотиками й підтримкою припливом крові до органів. Іноді потрібне хірургічне втручання для видалення тканини, пошкодженої інфекцією.

Зазвичай після перенесеного сепсису пацієнта залишають в лікарні, де йому допомагають повернути колишній рівень здоров'я або максимально наблизитися до нього. На початках реабілітації людина ще не може турбуватися про себе самостійно, тож їй допомагають купатися, сидіти, стояти, ходити і йти в туалет.