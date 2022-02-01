В молодих людей частіше трапляється рак шлунково-кишкового тракту

Довгострокові дані Реєстру раку SA надають переконливі докази значного збільшення кількості аденокарцином (раку) шлунково-кишкового тракту в молодому віці (18 – 50 років) за останні три десятиліття.

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Тенденція, що спостерігається в молодій когорті випадків раку стравоходу, шлунка, товстої кишки та прямої кишки та підшлункової залози, не прослідковується у літніх людей у ​​віці старше 50 років,

– зазначили науковці.

У період з 1990 по 2017 рік реєстр зареєстрував 28 566 пацієнтів з діагнозом колоректальна аденокарцинома, аденокарцинома підшлункової залози, шлунка або стравоходу. З них 2129 (7,5%) були у віці від 18 до 50 років.

Кількість молодих людей з цими видами раку поступово зросла з 650 у 1990 роках (показник захворюваності 9,3 на 100 000 осіб) до 759 за останні 8 років дослідження (2010–2017 рр., рівень захворюваності 12,89 на 100 000 осіб).

Рівень захворюваності цими видами раку збільшується на 1% щороку серед чоловіків у віці від 18 до 50 років.

Чому зросла кількість випадків

Найбільше занепокоєння полягає в тому, що ми не знаємо, які причини цієї тривожної тенденції. Канцерогенез у молодому віці – це область, яка вимагає термінових досліджень. Нам потрібно визначити потенційно модифіковані фактори, які можуть дозволити нам зупинити це зростання,

– наголосили науковці.

Крім імовірної ролі харчування, включаючи неякісні дієти та ожиріння, а також вживання наркотиків та алкоголю, експерти стверджують, що опромінення в утробі та в ранньому віці теж може прискорити розвиток раку.

Інші соціально-демографічні фактори, які необхідно дослідити, включають сприйнятливість різних етнічних груп і вплив рівня освіти та доходу.

Хороша новина полягає в тому, що показники виживання при аденокарциномі шлунково-кишкового тракту прогресивно покращувалися протягом останніх 28 років у осіб старше 50 років, кажуть дослідники. Але це поліпшення не було помітним у молодих людей, загалом, за винятком тих, хто страждає на колоректальний рак.