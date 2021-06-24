Середня тривалість життя в Україні нижча, ніж в Африці, але це не катастрофічно, – демографи

Українці в середньому живуть менше, ніж у цілому світі. Демографи дослідили середні показники.

Зокрема, мовиться навіть про Африку. Такі дані навела директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова на форумі "Україна 30. Здорова Україна".

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У чому проблема

За її словами, станом на зараз в Україні середня тривалість життя всього населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі. Мають на увазі й чоловіків, і жінок.

Це враховуючи Африку й інші країни,

– зазначила Лібанова.

Проблема старіння не найвища у Європі

На форумі оприлюднили дані про середню тривалість життя в Україні. Вона складає 63 роки в чоловіків і 73 роки – в жінок.

Водночас науковиця наголосила, що проблема старіння та депопуляції в Україні не є найвищою в Європі. Вона навела такі дані по ЄС:

частка населення 65+ років у ЄС у середньому 19%. Натомість в Україні – 17%;

навантаження 60+ років на реальний працездатний вік – 20 – 64 років – 27%, у ЄС – 31%.

"Тобто катастрофічного я нічого такого не бачу, – зауважила Лібанова. І додала, що навіть якщо брати з урахуванням міграції, то в Україні не найстрашніші цифри у світі.

Що відбувається в інших країнах

Вона наголосила, що депопуляція відбувається в багатьох країнах. Зокрема в таких:

Японії;

Німеччині;

Італії;

Португалії;

Греції та інших країнах, де народжується менше, ніж помирає людей.

У чому причина таких даних

За словами науковиці, основною причиною депопуляції й старіння є те, що довготривале збереження рівня народжуваності є дуже низьким. Відтак воно не забезпечує, аби покоління батьків замістилося поколінням дітей.

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Для цього потрібно, як пояснила Лібанова, щоби хоча б наступне покоління не було меншим за попереднє. Треба, щоби на одну жінку народжувалось 2,13 – 2,15 дитини. Таких даних і в Європі, і в Україні не було з 1960-х років.

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