Середземноморська дієта, що набула популярності в 60-х роках XX століття, не передбачає ані жорстких правил, ані маніакального підрахунку калорій. І при цьому, на думку багатьох дослідників та лікарів, вона нормалізує вагу, запобігає багатьом захворюванням і загалом збільшує тривалість життя. Що треба знати про головні принципи цього м'якого й водночас напрочуд здорового способу життя – читайте далі.

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Жити по-середземноморському – легко

Середземноморська дієта – не тільки й не стільки про їжу. У ній є певні правила не лише вибору та споживання продуктів, а й загального стилю життя. Її головна ідея в тому, що людина завжди має:

почуватися ситою (тобто протягом дня шлунок у жодному разі не мають зводити голодні спазми) і

увесь час рухатися: поратись по господарству, гуляти на свіжому повітрі, коли є час і змога – ходити до спортзалу й на танці.

Середземноморський раціон – це не план зі схуднення. Його взагалі не створювали спеціально з якоюсь конкретною метою. Він є природним способом харчування в регіоні Середземномор'я й формувався впродовж століть. Тож раз і назавжди затвердженого раціону просто не існує. Ви можете обирати продукти з багатьох можливих – ті, що вам більше до вподоби й по кишені.



Середземноморська дієта – це не план зі схуднення / Фото Unsplash

Що жують і як живуть середземноморці

1. Отже, основа середземноморського раціону – овочі, фрукти, зелень, злаки, бобові, горіхи й, звичайно ж, оливки та оливкова олія.

2. Із продуктів тваринного походження перевага віддається рибі та морепродуктам (5 – 6 порцій на тиждень). Також на вашому столі мають бути м'ясо птиці, яйця та молочні продукти. Червоне й оброблене м'ясо (бекон, ковбаси, шинка) дозволяється, але зрідка.

3. Овочів слід споживати багато (до 6 порцій на тиждень), заправляючи страви з них оливковою олією, що дає відчуття ситості й знижує рівень холестерину в організмі.

4. А от від солодощів, хліба, хлібобулочних та м'ясних напівфабрикатів (як-от котлети, курячі та рибні палички, наґетси, пельмені, млинці, равіолі, чебуреки, манти, хінкалі) доведеться відмовитися. Здоровіша альтернатива цим виробам – продукти з низьким глікемічним індексом: коричневий рис, плющений овес (не вівсянка швидкого приготування!), цільнозернова паста й приготовані вдома свіжі м'ясо та риба.

5. Шоколад – не під забороною, але й не є продуктом щоденного споживання.

6. У заморожених овочевих та фруктових сумішах жителі Середземномор'я не мають потреби. Для українського раціону можна зробити невеличке послаблення (з урахуванням клімату), але й у нашому варіанті перевага – все-таки свіжим овочам та фруктам.



Середземноморська дієта – це стиль життя / Фото Unsplash

Жорсткого меню середземноморська дієта, як ми вже зазначали, не передбачає, тож ваш стіл буде дуже різноманітним. Ось приблизний список продуктів, які ви споживатимете щодня:

овочі;

фрукти;

горіхи;

цільнозерновий хліб;

паста з твердих сортів пшениці;

неочищений рис;

плющений овес;

булгур;

низькокалорійні крупи (гречка, пшоно);

кисломолочні продукти (йогурти, сири);

риба та морепродукти;

пісне м'ясо птиці;

яйця;

оливкова олія (першого холодного віджиму).

7. Обов'язкова умова середземноморської дієти – фізична активність. Ви маєте рухатися щонайменше 30 хвилин на день: гуляти, виконувати роботу по дому, урешті-решт, підніматися сходами, навіть якщо є спокуса під'їхати на ліфті.

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Здоров’я та середземноморська дієта

Середземноморська дієта відома своїм благотворним впливом на стан серцево-судинної системи тих, хто її дотримується. Завдяки зниженню рівня "поганого" холестерину в організмі зменшується ризик серцевих захворювань, а отже, і смертність від серцево-судинних захворювань.

Джерело: The American Journal of Medicine

Також медики зауважують, що середземноморська дієта знижує ймовірність розвитку деяких видів раку, а також хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

Чи допомагає середземноморська дієта худнути

Хоча середземноморська дієта не має на меті саме схуднення, однак вона справді допомагає нормалізувати вагу.

За даними American Journal of Medicine, досліджуючи людей з надлишковою вагою та ожирінням, науковці виявили, що через рік учасники дослідження, які дотримувалися середземноморської дієти, схудли суттєвіше (на кілька кілограм більше), ніж ті, хто перебував на інших дієтах.

До речі, нещодавно середземноморська дієта очолила рейтинг найкращих дієт світу за версією авторитетного журналу News & World’s Report, обійшовши 34 альтернативних режими харчування, розроблених дієтологами.



Середземноморська дієта допомагає схуднути / Фото: Unsplash

Так, живучи по-середземноморському, ви не скинете рекордну кількість кілограмів за рекордний час. Але якщо вже схуднете, то гармонійно, зі сталим результатом, без стресів, зривів у ненажерство – словом, без шкоди для душі та тіла.

Тож кайфуйте від життя та їжі, як це вміють середземноморці, і будьте здорові!