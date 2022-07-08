Знайшли дієту, яка допомагає людям бути бадьорими та краще себе почувати

Нове дослідження американських вчених довело, що середземноморська дієта допомагає бути активними протягом усього життя.

Вчені з Гарвардської медичної школи дійшли висновку, що середземноморська дієта може запобігти старечій слабкості і зробити життя більш активним.

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Середземноморська дієта – що це? Цей тип харчування багатий на оливкову олію, горіхи, боби, рибу, морепродукти, фрукти та овочі, а також помірне споживання вина, але при цьому відрізняється низьким вмістом молочних продуктів і червоного м'яса. Цей набір корисних харчових звичок, характерних для італійців, греків та інших мешканців цього регіону.

Слабкість в старості

Старість, тобто стан підвищеної вразливості внаслідок зниження функції багатьох фізіологічних систем, зачіпає 10 – 15% людей похилого віку і призводить до різних проблем зі здоров'ям. Хоча загальні переваги середземноморської дієти добре відомі, її роль у зменшенні слабкості у людей похилого віку залишалася незрозумілою.

Середземноморська дієта допомагає бути активним

У дослідження брали участь 2384 здорових дорослих людей. Протягом 11 років їх оцінювали щодо середземноморського режиму харчування та споживання антиоксидантів (вітамінів C, E та загальної кількості каротиноїдів) у поєднанні з оцінками слабкості.Кожен бал за шкалою дотримання середземноморської дієти знижував ймовірність слабкості на 3%.

Причому вище споживання каротиноїдів (антиоксидант, що зазвичай зустрічається в яскраво забарвлених фруктах та овочах) мало найсильніший зв'язок зі зниженням ймовірності розвитку слабкості в середньому та літньому віці.

Збільшення споживання яскраво забарвлених фруктів та овочів, багатих каротиноїдами, а також іншими біологічно активними сполуками, може зрештою вплинути на здоров'я людей похилого віку,

– зазначили автори дослідження.

Кожні 10 мг каротиноїду зменшило ймовірність слабкості на 16%. Вітаміни Е і С не були суттєво пов'язані з профілактикою слабкості.