Вчені припускають, що вже через рік наявні вакцини від COVID-19 втратять свою ефективність. Коронавірус швидко мутує, і боротися з ним зможуть лише модифікованіші препарати.

Епідеміологи, вірусологи та фахівці з інфекційних захворювань провели спільні дослідження. Результати показали, що часові рамки дуже обмежені: у людства є лише 9 – 12 місяців, далі знадобляться вакцини від COVID-19 нового покоління.

Актуально Україна отримає понад мільйон вакцин Pfizer до червня, – Ляшко

Доцент епідеміології Єльського університету Ґреґ Гонсалвес розповів, що нові мутації коронавірусу виникають щодня.

Іноді вони знаходять нішу, яка робить їх більш життєздатними, ніж попередники. Ці "вдалі" варіанти можуть передаватися продуктивніше і потенційно ухилятися від імунних відповідей на попередні штами,

– заявив Гонсалвес.

Що ще розповів епідеміолог

Тільки вакцинація усього людства дозволить зупинити коронавірус.

Чим більше людей без щеплення, тим більше поле для мутацій COVID-19.

Наявні вакцини – це суміш старих і найновіших технологій.

Головною проблемою може стати те, що найефективніші вакцини – недоступні для бідних країн. Ці препарати коштують дорожче та вимагають особливих умов зберігання.

Які вакцини є найефективнішими

Pfizer/BioNTech;

Moderna.

Зверніть увагу! Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що ЄС наразі не має змоги ділитися вакцинами з бідними країнами. Країнам ЄС бракує препаратів.