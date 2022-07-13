З серпня в Україні продаватимуть антибіотики за рецептом

В Україні впроваджують продаж антибактеріальних препаратів за рецептом від лікаря. Нововведення почне діяти з серпня.

Перехід на електронні рецепти

У міністерстві зазначили, що це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні. Це дозволить відслідковувати обіг ліків та обʼєми використання антибіотиків в Україні. Також ініціатива допоможе боротися проти стійкості до антибіотиків.

Читайте також: П'ять найдорожчих препаратів в світі

Якщо лікарня, до якого звертається пацієнт, не підключена до електронної системи охорони здоров'я, тоді лікар може виписати паперовий рецепт.

Антибіотикорезистентність – що це? Це стійкість бактерій до антибіотиків, коли препарати не діють на них. Стійкі мікроби важче лікувати, потрібні вищі дози чи альтернативні ліки.

У МОЗ зазначили, що електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від того, чи є у вас декларація з сімейним лікарем. Водночас необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я.

Як придбати антибіотики за рецептом

Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі в будь-якого іншого лікаря. Якщо ви вже маєте декларацію, то під час наступного візиту до лікаря переконайтеся, що всі ваші дані внесені до системи коректно,

– пояснили в МОЗ.

Українці зможуть купувати антибіотики за рецептом у будь-якій аптеці. Пацієнт може сам ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет.

Перехідний період триватиме до кінця 2022 року. За цей час медичні та аптечні заклади повинні підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних препаратів виключно за електронним рецептом.