Сертифікат для перехворілих на коронавірус, введуть наступного тижня: чи буде він в Дії

В Україні найближчим часом введуть сертифікат, який засвідчуватиме одужання від коронавірусу. Згенерувати його можна буде в Дії.

Сертифікат для перехворілих на COVID буде в Дії

Перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб повідомив, що сертифікати, які підтверджують факт одужання від коронавірусу запровадять уже з 8 листопада.

До теми В Україні попередили про ризик повторного піку коронавірусу

Можливість згенерувати сертифікат у Дії з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.

Термін дії сертифікату про одужання від коронавірусу – 90 днів.

Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров'я,

– розповів Вискуб.

Як отримати сертифікат

COVID-сертифікат можна сформувати на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби.

Документи можуть автоматично надійти в систему, якщо цього не трапилось – зверніться до свого сімейного лікаря.

Сертифікат формується тільки на 14 день після тестування на COVID-19, результат якого є позитивним.

Отримати сертифікат можна в сімейного лікаря.

Далі потрібно самостійно згенерувати сертифікат в Дії.

Яка захворюваність на коронавірус в Україні За даними За даними МОЗ , впродовж останньої доби захворіли 19,4 тисячі людей. До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини. Жертвами коронавірусу стали 68 727 людей. натомість видужали – 2 454 737 пацієнти.

Зверніть увагу Понад 10 мільйонів українців щепили проти COVID: які вакцини використовували найчастіше