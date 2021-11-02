Сертифікат для перехворілих на коронавірус, введуть наступного тижня: чи буде він в Дії
Джерело:24 канал
В Україні найближчим часом введуть сертифікат, який засвідчуватиме одужання від коронавірусу. Згенерувати його можна буде в Дії.
Сертифікат для перехворілих на COVID буде в Дії
Перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб повідомив, що сертифікати, які підтверджують факт одужання від коронавірусу запровадять уже з 8 листопада.
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Можливість згенерувати сертифікат у Дії з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.Важливо! Термін дії сертифікату про одужання від коронавірусу – 90 днів.
Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров'я,
– розповів Вискуб.
Як отримати сертифікат
- COVID-сертифікат можна сформувати на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби.
- Документи можуть автоматично надійти в систему, якщо цього не трапилось – зверніться до свого сімейного лікаря.
- Сертифікат формується тільки на 14 день після тестування на COVID-19, результат якого є позитивним.
- Отримати сертифікат можна в сімейного лікаря.
- Далі потрібно самостійно згенерувати сертифікат в Дії.
Яка захворюваність на коронавірус в УкраїніЗа даними МОЗ, впродовж останньої доби захворіли 19,4 тисячі людей. До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини. Жертвами коронавірусу стали 68 727 людей. натомість видужали – 2 454 737 пацієнти.
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