У відомстві зазначили, що за наявності місць для самообслуговування у таких центрах працівники не лише надають відвідувачам державні послуги, а й допомагають згенерувати COVID-сертифікат через застосунок або портал Дія.

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Найбільше ЦНАПів долучилися до надання таких послуг у Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях.

Як згенерувати сертифікат у додатку Дія

Авторизуйтеся в застосунку; Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" – "Отримати сертифікат"; Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Як згенерувати сертифікат на порталі Дія

Авторизуйтеся на порталі; У меню "Послуги" натисніть на пункт "Здоров’я", а потім – "COVID19-сертифікат про вакцинацію"; Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

До слова, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в уряді роздумують про запровадження так званої "ковідної амністії". Тобто, людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, можуть надати можливість зробити щеплення.