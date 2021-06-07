Сертифікат вакцинації можуть використовувати в межах країни під час локдауну: яким чином

Сертифікат вакцинації може бути корисний всередині країни. У Міністерстві охорони здоров'я назвали низку переваг для щеплених громадян і власників імунних сертифікатів.
В Міністерстві цифрової трансформації, у планах уряду зробити ще й внутрішню версію ковідного сертифіката.
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Уряд ще має прийняти рішення про те, коли і за яких обставин його будуть використовувати. Можливо, для відвідування таких масових заходів, як концерти,
– розповіли у відомстві.
Що дозволить сертифікат вакцинації в межах країни
Один з варіантів, який розглядають у Міністерстві охорони здоров'я – це застосування ковід-сертифікатів у регіонах червоної зони. Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявив, що це допоможе згладити економічний удар від локдауну.
Ярослав Кучер
“Якщо в закладі персонал щеплений або у них є антитіла, ми його не закриємо і будемо пускати туди вакцинованих людей. Якщо епідемічна ситуація вимагатиме закриття торгових центрів або громадського транспорту – ми їх закриємо для тих, хто не провакцинований. Всі ці приклади дуже умовні, але якось так повинно бути”.
За його словами, подібні переваги вакцинованих будуть прописані в окремій постанові Кабміну не раніше липня. Водночас уряд буде орієнтуватись на темпи і масштаби вакцинації.
Що відомо про сертифікат вакцинації
Сьогодні, 7 червня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що українці, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Свідоцтво про вакцинацію можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Більше про це тут.
Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 241 008 людей, з них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 147 118 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).Подбайте про гігієну під час подорожей чи відпочинку! Вологий туалетний папір Smile не тільки вбереже вас від подразнень, але й допоможе отримати відчуття чистоти і свіжості за будь-яких умов.