Сертифікат вакцинації можуть використовувати в межах країни під час локдауну: яким чином

Сертифікат вакцинації може бути корисний всередині країни. У Міністерстві охорони здоров'я назвали низку переваг для щеплених громадян і власників імунних сертифікатів.

В Міністерстві цифрової трансформації, у планах уряду зробити ще й внутрішню версію ковідного сертифіката.

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Уряд ще має прийняти рішення про те, коли і за яких обставин його будуть використовувати. Можливо, для відвідування таких масових заходів, як концерти,

– розповіли у відомстві.

Що дозволить сертифікат вакцинації в межах країни

Один з варіантів, який розглядають у Міністерстві охорони здоров'я – це застосування ковід-сертифікатів у регіонах червоної зони. Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявив, що це допоможе згладити економічний удар від локдауну.

Ярослав Кучер “Якщо в закладі персонал щеплений або у них є антитіла, ми його не закриємо і будемо пускати туди вакцинованих людей. Якщо епідемічна ситуація вимагатиме закриття торгових центрів або громадського транспорту – ми їх закриємо для тих, хто не провакцинований. Всі ці приклади дуже умовні, але якось так повинно бути”.

За його словами, подібні переваги вакцинованих будуть прописані в окремій постанові Кабміну не раніше липня. Водночас уряд буде орієнтуватись на темпи і масштаби вакцинації.

Що відомо про сертифікат вакцинації

Сьогодні, 7 червня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що українці, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Свідоцтво про вакцинацію можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Більше про це тут.

Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 241 008 людей, з них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 147 118 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).