Дію COVID-сертифікату можна продовжити: як його оновити

В Україні продовжили термін дії сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Термін дії якого становила 180 днів тепер збільшили до 365 днів.

Очільник Міністерства охорони здоров'я розповів, як відбуватиметься оновлення електронних та паперових версій документа.

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ “У Дії, щойно з'явиться така технічна можливість, буде прокомуніковано, що треба повторно оновити додаток. Одразу після цього прийде повідомлення про те, що термін дії сертифіката продовжено”.

Щодо паперового документа, то, коли його термін дії закінчиться, потрібно буде прийти до свого сімейного лікаря.

За словами Ляшка, сімейний лікар зможе роздрукувати новий сертифікат, оскільки вся інформація є в електронному вигляді.

Через медично-інформаційну систему це зробити дуже просто, без будь-яких проблем,

– додав міністр.

Коротко про COVID-сертифікати

Українські COVID-сертифікати одними з першими отримали визнання Євросоюзу. Станом на ранок 20 серпня Україна технічно приєдналась до системи. Тепер українці можуть завантажити додаток, згенерувати документ та без проблем подорожувати країнами ЄС.

Отримати документ можуть ті українці, які пройшли через 2 дози вакцинації. Згенерувавши документ у Дії, їм не потрібно буде здавати тести на коронавірус під час подорожей країнами ЄС. Чи дійсний сертифікат – перевірятимуть по QR-коду.

Нагадаємо, в Україні відтепер також діють внутрішні сертифікати про вакцинацію, їх можна отримати вже після першого щеплення. Загалом внутрішні COVID-сертифікати міститимуть інформацію не лише про вакцинацію.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу