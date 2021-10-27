Як отримати COVID-сертифікат після одужання від коронавірусу: покрокова інструкція
27 жовтня 2021 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:Постанова Кабінету міністрів
В Україні діють COVID-сертифікати, які засвідчуватимуть одужання від коронавірусу або міститимуть результати ПЛР-тестування.
Хто може отримати сертифікат після одужання від коронавірус
Сертифікат можуть отримати лише ті люди, які отримали позитивний ПЛР-тест або тест на антиген на коронавірус у лабораторіях, які мають ліцензію на надання таких послуг. Якщо ви не маєте підтвердження, що хворіли на COVID-19, сертифікат отримати буде неможливо.
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Як отримати сертифікат
- COVID-сертифікат можна сформувати на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби.
- Документи можуть автоматично надійти в систему, якщо цього не трапилось – зверніться до свого сімейного лікаря.
- Сертифікат формується тільки на чотирнадцятий день після тестування на COVID-19, результат якого є позитивним.
- Отримати сертифікат можна в сімейного лікаря. В додатку "Дія" вони з'являться найближчим часом.
- Термін дії такого сертифікату – 180 діб від дати тестування, яке дало позитивний результат.
Вакцинація в Україні: коротко
- За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 363 493 людини.
- Отримали одну дозу – 9 363 491 людина; повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 16 501 573 щеплення.
- У МОЗ вкотре наголошують, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Наприклад, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.
- Крім того, вакцинація – це єдиний спосіб уникнути повного локдауну.
Привілеї для вакцинованих / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу