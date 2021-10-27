Як отримати COVID-сертифікат після одужання від коронавірусу: покрокова інструкція

В Україні діють COVID-сертифікати, які засвідчуватимуть одужання від коронавірусу або міститимуть результати ПЛР-тестування.

Хто може отримати сертифікат після одужання від коронавірус

Сертифікат можуть отримати лише ті люди, які отримали позитивний ПЛР-тест або тест на антиген на коронавірус у лабораторіях, які мають ліцензію на надання таких послуг. Якщо ви не маєте підтвердження, що хворіли на COVID-19, сертифікат отримати буде неможливо.

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Як отримати сертифікат

COVID-сертифікат можна сформувати на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби. Документи можуть автоматично надійти в систему, якщо цього не трапилось – зверніться до свого сімейного лікаря. Сертифікат формується тільки на чотирнадцятий день після тестування на COVID-19, результат якого є позитивним. Отримати сертифікат можна в сімейного лікаря. В додатку "Дія" вони з'являться найближчим часом. Термін дії такого сертифікату – 180 діб від дати тестування, яке дало позитивний результат.

Вакцинація в Україні: коротко

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 363 493 людини.

Отримали одну дозу – 9 363 491 людина; повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 16 501 573 щеплення.

У МОЗ вкотре наголошують, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Наприклад, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Крім того, вакцинація – це єдиний спосіб уникнути повного локдауну.



Привілеї для вакцинованих / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу